BM: İran uyuşturucu madde ele geçirilmesinde dünyada birinci sırada yer almaktadır

Raporda İran’da 2017 yılında 15 tonu aşkın morfin ve 23.7 ton eroin ele geçirildiği ifade edilmektedir.

Raporda 2017 yılında dünyada 7790 ton esrar üretildiği, bunun 1400 tonunun kullanıldığı ve kalan kısmının kimyasal işlemler sonrası 600 ton eroine dönüştüğü ifade edildi.

Raporda uyuşturucu ekiminin yasa dışı şekilde dünyanın 50 ülkesinde yapıldığını fakat en fazla üretimin Afganistan, Myanmar ve meksika’da gerçekleştiği ve 2014 ile 2018 yılları arasında üretilen uyuşturucunun yüzde 96’sının bu ülkelerde üretildiği ifade edildi.

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2012