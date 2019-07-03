Zarif: Amerika’nın İran aleyhine tecavüzleri Trump ile başlamamıştır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’31 yıl önce bugün, Amerika’nın savaş gemisi, İran Air’in 655 sefer sayılı uçağı İran’ın kara suları üzerinde hedef alıp düşürdü ve 66’si çocuk 290 masum insan şehit oldu. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Amerika’nın İran aleyhine tecavüzü Trump ile başlamıştır. B Takımının savaşa susamışlığı karşısında cesaret, öngörü ve irade, bu saldırganlığa son verebilir. ‘’ dedi.

Temmuz 1988'de, İran'ın Bender Abbas Havalimanın'dan Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi şehit düşmüştü.

ABD'li yetkililer saldırı sonrasında, İran'a ait yolcu uçağını bir savaş uçağı ile karıştırdıklarını iddia etmişlerdi. Ancak saldırıda bulunan savaş gemisinin son derece sofistike radar sistemleri ve elektronik savaş teçhizatı ile donatıldığı tespit edilmişti.

Saldırı emrini veren USS Vincennes gemisinin kaptanı Amiral William C. Rogers olaydan bir yıl sonra bütün suçlarından aklanmış, hatta Başkan George Bush tarafından 'üstün hizmetlerinden dolayı' Legion of Merit (Liyakat) Nişanı ile ödüllendirilmiş ve böylece İran halkının acısına yeni acı katmıştı.

İran İslam Cumhuriyeti Havayollarına ait yolcu uçağına gerçekleştirilen bu olayda, 156’sı erkek, 53’ü kadın, 2 ila 12 yaşları arasında 57’si çocuk ve 52’si Yugoslav, Pakistan, Hint ve Arap uyruklu 42 kişi ve uçağın 16 mürettebatından oluşan 290 kişi hayatını kaybetti.

İran bu açık hava suikastının incelenmesi için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne şikayette bulundu. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) olağanüstü bir oturum gerçekleştirilerek, 14 Temmuz 1988’de İran Air yolcu uçağının düşürülmesinin sebeplerini araştırma ekibi kurulması kararını verdi. Amerika’nın itirazlarına rağmen ICAO özel araştırma ekibinin raporları İran uçağının hedef alınması kararının son dakikalarında 3 gemi; Saydz, Forrestal ve Vincennes arasında tartışma yaşandığını ve bu 3 geminin İran sularını 4 kilometre kadar ihlal ettiğini ortaya koydu.

O günkü Amerika Başkanı Ronald Reagan’ın Yardımcısı olan George Bush da İran Air yolcu uçağının düşürülmesi olayından bir ay sonra, “ben asla Amerika tarafından özür dilemeyeceğim. Ben ne yaptığını ve gerçeğin ne olduğunu önemsemiyorum” demişti.

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2012