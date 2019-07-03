'Yağmur senin için yağıyor' adlı İran filmi Londra'da vizyona girecek

'Yağmur senin için yağıyor' filmi, ilk uluslararası yarışmasında Londra The Lift-Off Sessions Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

Aylık ve online olarak düzenlenen bu festivalde en iyi olarak seçilenler, seyirci ile buluştuğunda tanıtılacak.

Festival 22-28 Temmuz tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek.

Ali Asvet Seyfi ve Becet Mrcidi rol oynadığı filmin özetinde şu cümleler yer alıyor:

'Daldan düşen bu sarı yapraklar, güzden dolayı düşmüyor. Bu sokaktan geçmelisin, ancak onlar yolunu süslemek ve düzleştirmek için birbiri ile yarışıyor. Serçeler alışkanlık nedeniyle ötmez, sana hoş geldin demek için toplu olarak koro halinde öter'.

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