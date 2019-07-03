Suudi Arabistan hükümeti, hacıların güvenliği ve saygınlığını sağlamalıdır

İran'ın hac işleri yetkilileri ile bir araya gelen İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, hac töreninin İslam dininin değer verdiği seçkin değerlerden biri olarak nitelendirerek, 'Her İranlı hacı davranışı, söylemi ve metaneti ile İran İslam Cumhuriyeti kimliği ve milliyetinin saygınlığını korumakla mükelleftir' dedi.

Haccın bazı kesimlerce siyasi olmaması gerektiği yönündeki söylemlerinin yanlış olduğuna dikkati çeken Ayetullah Hamanei, 'Haccın siyasi boyutları İslam talimat ve öğretileri ile örtüşüyor. Birlik, Filistin ve Yemen gibi mazlum halklarını desteklemek ve müşriklerden uzak durmak gibi değerler, İslamın öğretileri doğrultusundadır' ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan hükümetinin hac merasimi ortamını bozmadan hacılar için güvenli ve saygın bir ortam sağlaması gerektiğine değinen Ayetullah Hamanei, 'Hacılar, hac merasiminin sunduğu eşsiz fırsatı değerlendirerek, bu törene en iyi biçimde katkı sağlaması gerekiyor' diye ekledi.

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