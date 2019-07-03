AB nükleer anlaşmaya bağlı kalırsa biz de bağlı kalırız

Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Trump nukleer anlaşmadan çekildikten sonra, 3 AB ülkesinin dışişleri bakanı ile, sonra da nükleer anlaşmaya bağlı diğer üyelerin dışişleri bakanları ile görüşme yaptık' ifadesini kullandı.

Yapılan bu görüşmelerde anlaşmaya üye ülkelerin 11 konuda taahhütte bulunduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bunlar İran petrol satışının sürdürülmesi ve elde edilen gelirin İran'a ulaşması, İran'da yatırımların yapılması, taşımacılık, havacılık ve gemicilik alanlarını kapsıyordu ve taahhütler aynı gün duyuruldu' diye belirtti.

Bu taahhütler arasında INSTEX mali mekanizmasının olmadığına dikkati çeken Dışişleri Bakanı Zarif, 'INSTEX uygulanırsa bu 11 taahhüt ifa edilebilir' diye konuştu.

AB'nin bu 11 taahhüdü ifa etmesi gerektiğini altını çizen Zarif, 'AB sadece bir adım atmış ve bir yasayı lağvetmiş, ancak bu yeterli değil ve onlar yasanın eserlerini de göstermek durumundadır' değerlendirmesinde bulundu.

'Biz açıkça AB'nin nükleer anlaşmaya bağlı kalması durumunda bu anlaşmaya bağlı kalacağımızı belirttik' diyen Zarif, 'Ancak AB'nin taahhütlerini yerine getirdiği gibi biz de aynen o şekilde taahhütlerimizi ifa ederiz' diye ekledi.

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