Yabancı havayollarına ait 840 şirket yeniden İran hava sahasından geçiş yapmaya başladı

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Havalimanları ve Hava Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü Siyavuş Emirmurki, İran'ın yabancı havayolları ile her hangi bir görüşme yapmadığını, bu gelişmenin bölgede gerilimin azalması ve İran hava sahasının uygunluğu nedeniyle yaşandığını kaydetti.

ABD Federal Havacılık Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İran semalarını kullanan yabancı uçakların İran'dan geçiş yapmalarında birkaç gün düşüş yaşandığını belirten Emirmukri, son günlerde yeniden İran hava sahasını kullanan uçakların sayısının artış gösterdiğini dile getirdi.

Bölgede tansiyon ve gerilimin düşmesinin bunda etkili olduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, 'Havayolları şirketleri, İran hava sahasının güvenli olduğunu fark ederek, bu rotanın ekonomik açıdan onların yararına olduğunu anlaması sonrası, uçakların geçiş yapmasının normale döndüğüne tanık olmaktayız' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ABD Federal Havacılık Müdürlüğü'nün kararına itiraz ederek Uluslararası Trafik Kontrol Cemiyeti nezdinde dava açtığının altını çizen İran Havalimanları ve Hava Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü Emirmukri, 'ABD'nin bu kararına karşı hukuki açıdan takip işlemlerine devam edeceğiz' diye ekledi.

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