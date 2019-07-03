İran 2019 Dünay Çim Kayağı Kupasına evsahipliği yapacak

Dünya Çim Kayağı Kupası Halkla İlişkiler, Tanıtım ve Medya İşleri Başkanı Keyvan Muhibbi Zengene, 11 ülkeden sporcuların katılımıyla 2019 Dünya Çim Kayağı Kupası'nın 20-26 Ağustos tarihleri arasında Dizin Kayak Merkezinde düzenleneceğini bildirdi.

Dizin Kayak Merkezi'nde düzenlenecek 2019 Dünya Çim Kayağı Kupası'nın kadınlar ve erkekler kategorisinde 11 ülkeden 50 yabancı ve 12 yerli sporcunun katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Mubibbi Zengene, yarışmaların çim kayağı ve küçük, büyük ve hızlı slalom kategorilerinde yapılacağını ifade etti.

Çim kayağı Richard Martin tarafından Almanya'da 1966 yılında icat edilmiştir. İlk aşamada kış sezonu öncesinde Alp Disiplini branşına yeni başlayacak sporcuların eğitimi için tasarlandı.

Günümüzde çim kayağı için kullanılan iki farklı kayak türü bulunmaktadır. Bunlar tekerlekli ve paletli modellerdir. Tekerlekli kayak çeşitli arazilerde kullanılabilmesine karşın paletli kayaklar sadece çim yada otsu zemin üzerinde kullanılmaktadır.

Uluslararası Dizin Kayak Merkezi 3 teleferik, 2 telesiej ve bir teleskiyle İran ve Ortadoğu’nun en donanımlı kayak merkezidir.

2650-3600 metre aralığında bir yüksekliğe sahip Dizin kayak merkezinde kayak yapmak için en uygun zaman, Kasım ayının sonlarından başlayarak Mayıs ayının sonlarına doğru aralığında yer alan süredir. Uluslararası Dizin Kayak Merkezi’nde 2 otel, 19 kır evi ve 5 restoran turistlere hizmet vermektedir.

Soğuk havaların etki olması ve kar yağışının başlaması ile her yıl Dizin’de ulusal ve uluslararası birçok spor etkinliği düzenlenmektedir. Ayrıca Dizin’de çim kayağı da yapılabilir.

Çim kayağı için en uygun zaman ise 5 Haziran-5 Eylül tarihleri arasıdır ve kar yağmadığı takdirde Ekim ayına kadar bile çim kayağı yapmak mümkündür.

Uluslararası Dizin Kayak Merkezi, Asya kıtasının genelinde alp disiplini, snowboard ve free style kategorileri dahil tüm kayak sporlarının yapılabildiği tek kayak merkezidir.

Uluslararası Dizin Kayak Merkezi, kışın güneşli günlerin bolluğu ve yazın güzel bir hava koşulları, yeterli tesisler ve iyi ulaşım ile Ortadoğu’nun hem yazın ve hem kışın en güzel turistik köylerinden biri sayılmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489