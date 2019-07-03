Çinlilerin İran'a seyahatlerinin kolaylaştırılması, Tahran-Pekin turizm işbirliğini arttırır

IRNA'ya konuşan Çin'in Yabancı Ülkelerle Dostluk ve İşbirliği Hizmet Merkezi Başkan Yardımcısı Ansın Zhang, İran'ı dünya ve Çinli turistlerin gezmek istediği köklü ve zengin bir medeniyete sahip bir ülke olarak niteledi.

İki ülkenin turizm sektöründe ilişkilerinin gelişmesi için birçok potansiyel bulunduğuna dikkat çeken Zhang, 'Bu doğrultuda ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan bir yola çevrilen yeni İpek Yolu projesinden de yararlanmak mümkün' diye konuştu.

İran'ın olağanüstü tarihi ve kültürel eserleri ile turislerin gözlerini kamaştırdığını bildiren Çinli yetkili, Çinli turistlerin bu eşsiz sanat, kültür ve medeniyeti yakından görmek istediklerini söyledi.

Son günlerde İran hükümeti, İran'ı sehayat etmek isteyen Çin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı olarak kaldırdığını duyurmuştur.

Her yıl 129 milyondan fazla Çinli, yurt dışını geziyor. İran'a gelen turist sayısı 2018 yılında 52 bin kişiydi. Öte yandan İran'dan Çin'e turistik amaçlarla giden İranlı sayısı 2018 yılında 112 bin kişiydi.

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