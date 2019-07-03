1988 yılında ABD'nin düşürdüğü İran yolcu uçağındaki 298 yolcunun şehadet mahalline çelenk bırakıldı

Bu törende İran İslam Cumhuriyeti Milli Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, çiçek ve çelenklerle 298 şehidin Hürmüz Boğazı'ndaki şehit olduğu yere çelenk bırakarak, şehitleri anımsadı.

Çelenk bırakma törenine katılanlar, 'kahrolsun Amerika' ve 'kahrolsun İsrail' sloganları eşliğinde ABD'nin bu savaş ve insanlık suçunu kınadı. Töreni yerli ve yabancı medyadan gazeteci ve fotoğrafçılar görüntüledi.

3 Temmuz 1988 tarihinde İran Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Bender Abbas'tan Dubai'ye doğru hareket halindeyken Fars Körfezi üzerinde Hengam Adası yakınlığında, Fars Körfezi'nde konuşlu ABD saldırgan güçleri tarafından hedef alınarak düşürüldü ve uçak içindeki 298 yolcu şehit düştü.

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