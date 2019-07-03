İran'ın kuzeyinde bir cennet parçası: Masal

Bölgede bulunan Olasbelangah, Masal halkının yazlık evi olarak seçtiği ve ilkbahar ve yaz aylarında göç ettikleri küçük ama güzel köyün ismidir.



Olasbelangah yaylası, deniz seviyesinden 1.489 metre yükseklikte, eski şeklini koruyarak İran’ın en iyi ve mucizevi bölgelerinden birisine dönüşmüştür.



Masal şehrinin 27 km kuzeybatısında bulunan ve İran'ın en güzel ve en muhteşem yerlerinden biri olan Olasbelangah yaylası, yerel Tat dilinde iki kelimeden oluşan ulsa ve alp’den oluşmuş ve Tat dilinde gideceğiniz yerin yüksekliği anlamına gelir.



Olasbelangahtopraklarına giden yol çok güzel… Bölgenin güzelliğine katkıda bulunan Olasbelangah ana yolundan ayrılmış küçük bir şelale de var.





Öğretmen Şah tepesinden akan Halkayi Nehri, bölgenin diğer güzelliklerinden biridir.



Olasbelangah deniz seviyesinden çok yüksek olduğundan, sabahın erken saatlerinde bulutların üstünde olabilirsiniz ve bulutlar ayaklarınızın altında kalır.



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