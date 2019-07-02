Zarif: Avrupa, İran’a karşı taahhütlerini yerine getirirse KOEP’e bağlı kalırız

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu dile getirdi.

Zarif, bunan sonra İran taahhütlerini E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere ile Avrupa Birliğinin (AB) Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirdikleri şekli ile yerine getireceğini söyledi.

Zarif açıklamasında, "İran, E3/AB ekonomik taahhütlerini yerine getirdiği sürece KOEP'in tam olarak uygulanması konusunda kararlıdır. Bu yapılmazsa İran, KOEP'in yükümlülüklerine tam olarak E3/AB'nin uyduğu şekilde uyum sağlayacaktır. Yeterince adil mi?"

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık geçen 8 Mayıs'ta İran’ın nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

İran'ın Avrupa ülkelerine verdiği 60 günlük süre 7 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihten sonra İran nükleer anlaşmadaki diğer bazı taahhütlerini de azaltacağını bildirmiştir.

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2012