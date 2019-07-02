İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü

Perinçek, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Farazmand'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran'ın, ABD ve İsrail'e karşı sergilediği tutumu desteklediklerini belirten Perinçek, ABD'nin, İran'a uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Perinçek sözlerine Amerika'nın Bölgemizde yenilmesinde İran'ın büyük katkısı olduğunu vurgulayarak devam etti.

Pernçek, “İran'a Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar onun çaresizliğini göstermektedir. Bu yaptırımlara karşı da her zaman İran halkının yanındayız. Şu an İran körfezindeki tehditler karşısında İran'ın dik duruşu hepimize ilham veriyor. ABD bölgemizden yenilip gidecek. Buna İran'ın büyük katkısı oldu.” dedi.

Farazmand ise İran ile Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğuna dikkati çekerek, muhalefet partilerinin de bu ilişkileri desteklemelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve ev sahipliğinden dolayı Perinçek'e teşekkür etti.

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2012