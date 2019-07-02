Beşar Esat: Suriye tehditler karşısında İran’ın yanında duracaktır

Görüşmede Haji, Amerika’nın ayrılması sonrası nükleer anlaşma ile ilgili ve Washington’un bölgede gerginliği tırmandırma yönündeki bazı açıklamalarda bulundu.

Haji, İran ve Suriye’nin stratejik ilişkilerinin derinliğine vurgu yaparak, iki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlarda gelişmesine vurgu yaparak, ‘’ İki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesindeki hedef iki ülke menfaatlerinin garantilenmesidir ve İran devleti ve milleti Suriye topraklarının kurtarılması ve yeniden imar döneminde Suriye’nin yanında olmaya devam edecektir.’’ dedi.

Taraflar görüşmede Suriye’deki son durum ve gelecek Astana süreci oturumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.

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2012