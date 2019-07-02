Çin, Amerika’nın İran nükleer gerginliğinin müsebbibi olduğunu bildirdi

Pekin’de açıklamada bulunan Şuang, Kapsamlı Ortak Eylem Planına taraf tüm ülkeleri anlaşmanın korunması için çaba sarf etmelerini istedi.

Şuang, 28 Haziran’da KOEP Ortak Komisyonunun Viyana’da toplandığını belirterek, toplantıda tüm tarafların anlaşmayı tam uygulama yönündeki taahhütlerini yinelediklerini söyledi.

İran’ın defalarca anlaşmada kalmak istediklerini ve askıya aldığı taahhütlerinin geri dönülebilir olduğunu ilan ettiğini ifade eden Şuang, tüm taraflardan gerginliği tırmandırmaktan kaçınmasını istedi.

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2012