2 Temmuz 2019 - 20:08
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Çin, Amerika’nın İran nükleer gerginliğinin müsebbibi olduğunu bildirdi

Çin, Amerika’nın İran nükleer gerginliğinin müsebbibi olduğunu bildirdi

Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, Amerika’nın şiddetli baskılarının İran nükleer meselesinin esas gerginlik sebebi olduğunu söyledi.

Pekin’de açıklamada bulunan Şuang, Kapsamlı Ortak Eylem Planına taraf tüm ülkeleri anlaşmanın korunması için çaba sarf etmelerini istedi.

Şuang, 28 Haziran’da KOEP Ortak Komisyonunun Viyana’da toplandığını belirterek, toplantıda tüm tarafların anlaşmayı tam uygulama yönündeki taahhütlerini yinelediklerini söyledi.

İran’ın defalarca anlaşmada kalmak istediklerini ve askıya aldığı taahhütlerinin geri dönülebilir olduğunu ilan ettiğini ifade eden Şuang, tüm taraflardan gerginliği tırmandırmaktan kaçınmasını istedi.

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