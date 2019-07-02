Lavrov, Avrupa ülkelerine KOEP’in korunması yönündeki sorumluluklarını hatırlattı

Lavrov yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin KOEP çerçevesinde bazı taahhütleri olduğunu ve İran’in petrol satışı ve bundan elde edilen gelirin elde edilmesinin KOEP’in ayrılmaz bütünleri olduğunu belirtti.

Lavrov, Avrupalıların İran ile petrol alımı için bir mekanizma oluşturmaya başladıklarını fakat bu mekanizmanın petrol ticareti için kullanılmadığını ve insani yardımların gönderilmesi için kullanıldığını ve AB ülkeleri haricinde de başka ülkelerin bunu kullanma imkanına sahip olmadığını söyledi.

Avrupa ülkelerinden bu mekanizmanın etkili olmasını göstermelerini ve taahhütlerini yerine getirmelerini isteyen Lavrov, İran’dan da KOEP ile ilgili duygulu hareket etmelerini ve UAEK kurallarını riayet etmelerini istedi.

Lavrov, "ABD, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasının satın alınmasını yasaklayan yeni yaptırım paketini kabul etti. Böylelikle ABD, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelere BM Güvenlik Konseyinin BMGK) aldığı kararları uygulamayı yasakladı. Olanların nedeni bu." dedi.

Lavrov ile İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Covoney, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum fazlasını, önceden Rusya dahil birçok ülkeye sattığını hatırlatan Lavrov, "ABD, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum fazlasının satın alınmasını yasaklayan yeni yaptırım paketi kabul etti. Böylelikle ABD, BM üyesi ülkelere BMGK'nin aldığı kararları uygulamayı yasakladı. Olanların nedeni bu." ifadesini kullandı.

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2012