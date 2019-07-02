Çin'de 2019 Dünya Ekonomik Forumu Yaz Toplantisi İran'ın katılımıyla başladı

100 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen bu toplantıya, İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de İran temsilcisi olarak katıldı.

Açılış töreninde Çin yeni Başbakanı Li Keqiang, büyük ve yeni işletmelerin eşit koşullarda rekabet edebilmesi ve gelişebilmesi için bu tür yaz forumlarının oluşturulmasını istedi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, bu yılın ilk beş ayında her gün ortalama 18.900 yeni enstitü kurulduğunu ve büyümelerin nispeten hızlı olmuğunu belirterek, 'Bu veriler kurumların yenilikçi ve girişimci faaliyetlerini ve insanların piyasaya duyduğu güveni yansıtmaktadır' dedi.

'Çin ekonomisi istikrarlı bir durumu kavuşmuş ve ekonomik göstergeler de öngörülen rakamlarla uyumlu' diyen Çin Başbakanı Keqiang, istihdamın istikrarlı bir şekilde arttığını ve şehirler ve kasabalarda işsizlik oranının %5 gibi düşük bir seviyede kaldığını ifade etti

Dünya Ekonomik Forumu merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan uluslararası bir vakıftır. Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında yapılmaktadır. Dünyanın en tanınmış işadamları ve siyasetçilerini bir araya getiren, dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı konferanslarıyla tanınır. Forum ayrıca her yıl Çin'de Yeni Şampiyonlar Konferansı adı verilen bir konferans ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bölgesel konferans serileri düzenlemektedir. 2008 yılında bu konferanslar arasında Avrupa ve Orta Asya, Uzak Doğu, Rusya Genel Müdürlük Masası, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgesel konferansları yer almıştır. 2008 yılında forum Dubai'de dünyanın 68 değişik sorununun ele alındığı ve dünya çapında 700 kadar uzmanı bir araya getiren Küresel Gündem Zirvesi'ni başlatmıştır.

Forum düzenlediği konferansların yanı sıra çeşitli araştırma raporları yayınlamakta ve üyelerinin çeşitli sektörlerdeki çalışmalarını desteklemektedir.

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