İran'ın tarihi anıtları, ülke medeniyet ve kültürünü dünya toplumuna tanıtabilir

Şeyh Safyeddin Erdebili Türebesi tarihi evrakları kompleksinin sertifika dağıtım töreninde konuşan İran Ulusal Müzesi Başkanı Cebrail Nokende, İran Ulusal Müzesi'nin İslam'ın ortaya çıktığı yüzyıllardan Kaçar döneminin sonuna kadar tarihi evrak ve belgelere sahip olmaktan gurur duyduklarını ve bunlardan 700 eserin Şeyh Safyettin Erdebili Türbesi'ne verildiğini belirtti.

Şeyh Safyettin erdebili gibi tarih içinde zamana dağıtılan ortak tarihi anıt ve eserlerin dünya genelinde tescil edilmesi gerektiğinin altını çizen Nokende, 'Böylece İran'ın asil, barışsever ve insancıl kültür ve medeniyetini dünya toplumu ve kamuoyuna gösterebiliriz' ifadesini kullandı.

İslami zengin eserlerin duygu, düşünce, anlam ve gelenek görenek açısından çok geniş ve büyük bir yelpazeyi kapsadığını dile getiren İran Ulusal Müzesi Başkanı Nokende, 'Bu tarihi eser ve belgeler, bu topraklarda yaşayan insanların hayatını yansıtıyor. Bunlar tarih boyunca İran'ın sosyal, kültürel ve dil çeşitliliğini gözler önüne sermektedir' diye ekledi.

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