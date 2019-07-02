Tahran ile Çin'im Shenzhen kenti arasında uçuş başladı

İran Guangzhou Başkonsolosu Şir Gulami, Tahran ile Shenzhen arasında direkt uçuşun başlamasının Çin'in bu bölgesi ile İran arasındaki turistik ve ticari seyahatlerin gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını açıkladı.

Açılış törenine İran'ın Mahan Havayolları Genel Müdür Yardımcısı, Shenzhen yetkilileri Shenzhen Uluslararası Baoan Havaalanı temsilcileri ile turizm şirketleri ve Çin medyası temsilcileri katıldı.

Tahran ile Shenzhen arasında haftada iki kez uçuş yapılacak. Halıhazirda Mahan Havayolları tarafındn her hafta Pekin, Şanghay ve Guangzhou'ya uçuş düzenlenmektedir.

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