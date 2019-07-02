Erdebil-Van ekonomik işbirliği artacak

Erdebil İl Organize Sanayi Siteleri Şirketi Genel Müdürü Muhammed Ehli, Türk heyetle görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin Van ilinden gelen ticari heyet, ilimiz üretim ve sanayi kapasitelerini yakından tanıma fırsatı buldu ve ekonomik ve ticari işbirliğinin artmasına vurgu yaptı' dedi.

Organize sanayi bölgelerinin İran'ın küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesindeki önemine değinen Ehli, 'Organize sanayi bölgeleri, gereken arsayı dindikten sonra, gerekli altyapı ve imkanları oluşturarak, yatırımcılara yatırım için iyi fırsatlar sunuyor' diye konuştu.

Erdebil Valisi Ekonomik İşler Koordinasyon Yardımcısı Erjeng Azizi de bu görüşmede yaptığı açıklamda, komşu ülkelerle ilişkilerin derinleştiriLmesinden yana olduklaını belirterek, 'Erdebil Valiliği, komşu ve dost ülkelerle işbirliğin arttırılmasını istiyor ve bu bağlamda Türkiye ile ikili ilişkilerin en iyi seviyeye çıkması için ortak yatırım üzerinde yoğunlaşmıştır' dedi.

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