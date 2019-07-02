ABD'nin bölgedeki sorunu, İran medeniyetini anlayamamasından kaynaklanıyor

ABD'nin 1988 yılında içinde 290 yolcu bulunan İran Havayolları'na ait yolcu uçağını hedef alarak düşürmesi ve tüm yolcuları şehit ettiği dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, burada yaptığı açıklamada, 'İranlılar Kürt, Arap, Türkmen vb. demeden yabancı düşmanlara karşı direnmişlerdir. Onlar her zaman, biz önce İranlıyız diyor ve bu da büyük İran medeniyetinin geniş ve köklü tarihi nedeniyledir' ifadesini kullandı.

ABD'NİN İran halkını tanımadığı için yanlış içinde olduğunu kaydeden Laricani, 'Onlar bölgeyi de tanımıyor. Irak'ta yanlış yaptılar. Onlar Irak'a kara kuvvetler taşırlarsa halkın onlara teslim olacağını sanmıştı, ama böyle olmadı' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların sorununun Ortadoğu bölgesini bilmemesi olduğuna işaret eden İranlı yetkili, 'Onlar özellikle İran halkını tanımıyor. Bölgeye 4 savaş gemisi getirirlerse bir ülkeye diz çöktürebileceklerini düşünüyorlar' diye konuştu.

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