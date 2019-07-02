Yaptırımlar İran hava sanayinin gelişmesini önleyemedi

İran Havayolları uçağının 290 yolcusu ile 1988 yılında ABD tarafından düşürülmesi dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan İran Havayolları Genel Müdürü Tureç Dehgani Zengene, 'İran hava sanayi İslam Devrimi'nin gerçekleştiği 1979 yılından beri ABD tarafından yaptırıma tabi tutuldu' dedi.

ABD'nin 1988 yılında içinde 290 yolcu bulunan İran uçağını düşürdüğü için şimdiye kadar özür dilemediğini, tersine uçağı düşürme komutasını veren askeri yetkili şeref madalyası verdiğini altını çizen Dehgani Zengene, 'İran düşmanları ve özellikle ABD, İran hava sanayiine karşı yaptırım uygulayarak İran'ı hava teknolojisinden yoksun bırakmaya çalışmalarına rağmeni İranlı uzmanların yeteneği ve akıllığı ile düşmanın planları bozuldu ve bugün hava sanayiinde büyük gelişme ve ilerlemelere tanık olmaktayız' değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 30 milyon yolcuyu taşıdıklarına işaret eden Dehgani Zengene, İran Havayolları Şirketi bünyesinde 300 uçağa sahip olduklarını dile getirdi.

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