2 Temmuz 2019 - 12:10
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Zarif, Beyaz Saray'ın İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini arttırması ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi

Zarif, Beyaz Saray'ın İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini arttırması ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, twitterden yaptığı tek sözcüklü paylaşımında, Beyaz Saray'ın İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesi limitini aşması ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Kuşkusuz İran bu anlaşmadan önce de bu yöndeki taahhütlerini ihlal etmekteydi' ifadesi paylaşılmıştı. Zarif buna 'cidden mi?' diye tepki gösterdi.

Beyaz Saray'ın İran'ın zenginleştirişmiş uranyum seviyesi limitini aşması ile ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 'Bugün İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu arttırdı. Bu, İran'ın istediği düzeyde uranyum zenginleştirmesini mümkün kılan nükleer anlaşmanın pürüzüdür. İran bu anlaşmadan önce de bu yöndeki taahhütlerini çiğnemekteydi'.

ABD, müttefikleri ile birlikte İran'ın İran'a asla nükleer silaha ulaşmaya izin vermeyeceklerini de aktarmıştı.

Zarif ise, Beyaz Saray'ın bu açıklamalarına, 'cidden mi?' diye tepki gösterdi.

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