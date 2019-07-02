2 Temmuz 2019 - 11:21
Journalist ID: 1941
News Code 83378016
0 Persons

Maku Serbest Bölgesi 120 milyon dolar dış yatırım cezbetti

Maku Serbest Bölgesi 120 milyon dolar dış yatırım cezbetti

Urmiye, IRNA- Maku Serbest Bölgesi Yatırım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, bölgede yabancı yatırımın iyi düzeyde olduğunu belirterek, 'Şuana kadar uygulanmakta olan planlamalarla, 119 milyon 400 bin dolar yabancı yatırım yapılmıştır' dedi.

IRNA muhabirine açıklamalarda bulunana Maku Serbest Bölgesi Yatırım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Celili, bölgeye şimdiye kadar 7 milyar Tümen yerli yatırımın da yapılarak, 2915 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlandığını belirtti.

Maku Serbest Bölgesi'nde 114 sanayi üretim ve çalışma karnesi verildiğini dile getiren Celili, bunlardan 101 birimin aktif olarak faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Maden sektörünün 2015 yılından beri desteklendiğini kaydeden Celili, bu sektörde yapılan yatırımın 68 milyar Tümen'i geçtiğini ve 1394 kişiye istihdam fırsatı sağladığını ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 0 =