Maku Serbest Bölgesi 120 milyon dolar dış yatırım cezbetti

IRNA muhabirine açıklamalarda bulunana Maku Serbest Bölgesi Yatırım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Celili, bölgeye şimdiye kadar 7 milyar Tümen yerli yatırımın da yapılarak, 2915 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlandığını belirtti.

Maku Serbest Bölgesi'nde 114 sanayi üretim ve çalışma karnesi verildiğini dile getiren Celili, bunlardan 101 birimin aktif olarak faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Maden sektörünün 2015 yılından beri desteklendiğini kaydeden Celili, bu sektörde yapılan yatırımın 68 milyar Tümen'i geçtiğini ve 1394 kişiye istihdam fırsatı sağladığını ifade etti.

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