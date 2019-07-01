Riyabkov: İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının artması doğaldır

Riyabkov yaptığı açıklamada, İran’ın yaptıklarının dramatik bir durum olmadığını ve Rusya açısından bunun daha önce olan olayların sonucu olduğunu söyledi.

Riyabkov, KOEP ile ilgili yeni gerginliklerden kaçınılması gerektiğini belirterek, ‘’Biz herkesten sabırlı davranmasını istedik, Avrupa tarafından da durumu gerginleştirmemelerini istiyoruz ve İran’dan da sorumluluklarına bağlı kalmalarını istiyoruz. ‘’ dedi.

Riyabkov, İran’ın 300 kg stok miktarını aşmasının daha önce ilan edilmiş bir konu olduğunu belirterek, İran’ın anlaşmanın devam etmesi için karşı taraftan menfaatlerinin temin edilmesini ve mantıklı, yeterli ve iyi nedenler görmediğini söyledi.

İran’ın bugüne kadar anlaşmada vaat edilen ekonomik meziyetleri görmediğini ifade eden Riyabkov, İran’ın son aylarda Amerika tarafından eşi görüşmemiş ambargolara maruz kaldığını söyledi.

İran’ın bir senden beri stratejik sabır gösterdiğini ifade eden Riyabkov, bu süre zarfından İran’ın KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerine bağlı olduğunu ve UAEK’nin 14 raporunun da bunu gösterdiğini söyledi.

Rusya’nin Viyana’daki uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov da daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın 300 kg Uranyum stok miktarını geçmesinin Amerika’nın İran’a uyguladığı ambargonun sonucu olduğunu söyledi.

Olyanov, İran stok miktarının 300 kilo gramı geçmesinin İran’ın isteğe bağlı KOEP’e karşı taahhütlerinden sapma olduğunu fakat NPT veya nükleer silahlarla ilgili bir durum olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarifi bugün yaptığı açıklamada, İran’ın zenginleştirilmiş Uranyum miktarının 300 kg’i geçtiğini söyledi.

Zairf yaptığı acıkmada AB’nin INSTEX’i operasyonel hale getirmesini Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmek için ön eylem olduğunu belirterek, Ortak Komisyon Toplantısı sonrası da Avrupalıların yaptıklarını yetersiz olduğunu ve İran’ın da daha önce ilan ettiği programı doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

Zarif, İran’ın Avrupa ülkelerinin yaptıklarının sonuçlarını görerek kararını vereceğini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın KOEP’ten yararlanmasının sağlanması ve KOEP’e dengenin geri getirilmesi için KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini iki ay süre ile azaltacağını bildirdi.

Ruhani bu doğrultuda AB’ye taahhütlerini yerine getirmesi için iki aylık süre verileceğini taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda İran’ın yeniden eski duruma döneceğini, getirilmemesi durumunda yeniden bazı taahhütlerin askıya alınacağını bildirdi.

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2012