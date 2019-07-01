İstiklal takımı haftaya Türkiye’de kampa girecektir

Daha önce İstiklal takımının bu hafta sonu kamp için Türkiye’ye gideceği bildirilmişti.

Konuyu açıklama getiren İstiklal takımının yetkililerinden biri IRNA’ya yaptığı açıklamada, bazı sorunlardan dolayı kampın glecek haftaya ertelendiğini söyledi.

İstiklal takımının oyuncularında Allahyar Seyyadmeneş bugün Fenerbahçe ile gelecek 4 sene için anlaşma imzaladı.

Fennerbahçe tarafından yapılan açıklamada, ‘’ Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.’’ denildi.

Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar renklerine kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe Televizyonu’na konuştu. Transfer sürecinin başından itibaren büyük heyecan duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: “İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Her gün heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarları olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe’de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım.”

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2012