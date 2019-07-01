Zengene: İran, Amerika ile müzakere etmez

Zengene yaptığı açıklamada, ambargoların ortadan kalkması durumunda Amerika’nın mevcut şartların görülmesine şahit olabileceğini ve bu durumda İran’ın da buna yanıt olarak birçok şey yapabileceğini söyledi.

Zengene Umma’da bazı tankerlere saldırı ile ilgili, bu saldırıların kimler tarafından düzenlendiğini bilmediğini fakat İran’ın son bir seneden beri her zaman piyasanın güvenliğini desteklediğini ve defalarca petrol konusunun siyasileşmemesini söylediğini belirtti.

Petrol piyasasının siyasileştirilmeden uzak olması gerektiğini ifade eden Zengene, bu konunun diğer ülkelere bir baskı unsunu olarak kullanılmaması ve petrol ithalat ve ihracatını kısıtlama aracı olarak ele alınmaması gerektiğini söyledi.

Zengene, Viyana’da düzenlenen OPEC’in 176. Toplantısında Amerika’nın İran ile arasındaki şartların değişmesini istemesi halinde önce İran aleyhindeki petrol ambargolarını ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

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2012