Zarif: İran, KOEP’i çiğnememiştir

Zarif, Twitter’den yaptığı açıklamada Amerika’nın KOEP’ten çıkmasına işaretle, ‘’Biz haklarımızın sakla kalmasını kaydı ile 4+1 ülkelerine birkaç hata fırsat verdik fakat 60 hafta sonra eyleme geçtik.’’ Dedi.

Zarif, Avrupa ülkeleri taahhütlerini yerine getirdiği anda İran karşılıklı olarak geriye dönme işlemine başlayacağını söyledi.

Zarifi bugün yaptığı açıklamada, İran’ın zenginleştirilmiş Uranyum miktarının 300 kg’i geçtiğini söyledi.

Zairf yaptığı acıkmada AB’nin INSTEX’i operasyonel hale getirmesini Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmek için ön eylem olduğunu belirterek, Ortak Komisyon Toplantısı sonrası da Avrupalıların yaptıklarını yetersiz olduğunu ve İran’ın da daha önce ilan ettiği programı doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

Zarif, İran’ın Avrupa ülkelerinin yaptıklarının sonuçlarını görerek kararını vereceğini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın KOEP’ten yararlanmasının sağlanması ve KOEP’e dengenin geri getirilmesi için KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini iki ay süre ile azaltacağını bildirdi.

Ruhani bu doğrultuda AB’ye taahhütlerini yerine getirmesi için iki aylık süre verileceğini taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda İran’ın yeniden eski duruma döneceğini, getirilmemesi durumunda yeniden bazı taahhütlerin askıya alınacağını bildirdi.

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2012