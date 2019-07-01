Garipabadi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun artması KOEP çerçevesindedir

Garipabadi yaptığı açıklamada, İran haklarının gerçekleşmesi çerçevesinde KOEP’in 26 ve 36. Maddeleri çerçevesinde 8 Mayıs 2019 tarihinde KOEP’teki dengenin geri getirilmesi için bir takım kararlar aldığını belirtti.

İran’ın bu süreçte tamamen şeffaf davrandığını belirten Garipabadi, Amerika’nın KOEP’ten ayrılması ve İran’a ve KOEP’i uygulamak isteyen diğer ülkelere ambargolar uyguladığının esef verici olduğunu belirtti.

Uluslararası camianın uluslararası ilişkilere karşı bu zorba davranış karşısında birlik olmasını isteyen Garipbadi, ‘’İran’ın nükleer müzakerelere ve KOEP’e taraf olması her zaman iyi niyetle olmuştur. Bu doğrultuda İran her zaman taahhütlerini yerine getirmiştir ve bu konu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından 15 raporda bildirilmiştir. ‘’ dedi.

Garipabadi, ‘’ Avrupalılar eğer KOEP’i kaderi ile ilgileniyorlarsa sıra onlardadır. Bunun için ciddi adımlar atmalılar, eğer bu ülkelerin mali konular ve petrol alımı ile ilgili taahhütlerini yerine getirirlerse İran’ın yaptıkları da onlara paralel olarak geri dönülecektir. ‘’ dedi.

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2012