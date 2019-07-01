İran, OPEÇ harici alınan kararlarla ilgili ikazda bulundu

176. OPEC oturumu için Viyana’da bulunan Zengene, ‘’OPEC’in meselelerde konuşmalara, istişarelere ve ortak karar almaya ihtiyacı vardır. Bir iki kişinin OPEC haricinde anlaşıp ve bu anlaşmaların OPEC’e dayatılması örgütün yöntemi değildir.Bu OPEC’i tehdit eden en büyük tehlikedir.’’ Dedi.

OPEC’in 14 üyesi olduğunu ifade eden Zengene, tüm kararları OPEC üyesi ülkelerin olduğu ortamda incelenip alınması gerektiğini belirterek, ‘’OPEC, güçlü bir OPEC olarak var olmalı fakat OPEC şu an çok zayıflatılmıştır. ‘’ dedi.

Zengene, ‘’Biz burada dışarıdan alınan kararları uygulamak için yokuz. Bana göre OPEC canlı kalmak istiyorsa, kararlarını kendi içinde almalı ve dişardan karar almamalıdır. ‘’ edi.

Zengene, ‘’Şu an için sadece Trump’ın tek taraflı politikaları dünyayı tehdit etmemektedir, başka tak taraflı politikalarda vardır. OPEC ortaklaşa alınacak bir karar merciidir ve OPEC üyesi ülkelerde bunun haricinde bir yöntem karşısında direnirler. ‘’ dedi.

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2012