Kirmanşah'tan 183 milyon dolar değerinde ihracat

İRNA’ya konuşan Kirmanşah İl Gümrük Genel Müdürü Halil Haydari, 21 Mart-21 Haziran 2019’da 337 bin ton ağırlığında 183 milyon dolar değerinde Kirmanşah ilinden yurt dışına ihracat gerçekleştiğini dile getirdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre, ihracat hacminin ağırlık açısından %28, değer bakımından ise %99 arttığına dikkat çeken Haydari, ihraç edilen malların başlıca taze domates, karpuz, ev eşyası, plastik malzemelerin temizliği, kovan, üre, kimyasal gübre, melamin kapları, dondurma çeşitleri ve naylon rulolar gibi ürünler oluşturduğunu açıkladı.

Kirmanşah ilinden en çok ihracat yapıldığı ülkeler sıralamasında Irak ilk sırada yer aldı.

İran’ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ili, Irak’ın Arap ve Kürt bölgeleri ile komşudur. İlde 6 gümrük ve sınır çarşısından yapılan ihracat miktarı, İran’ın Irak’a yönelik yıllık petrol dışı ihracatının yarısınını oluşturmaktadır.

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