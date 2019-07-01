2 Tebrizli karikatür sanatçılarının eserleri, Türkiye Uluslararası Karikatür Yarışmalarında sergilenecek

İzmir Katip Çelebi Üniveristesi’nin işbirliği ile düzenlenecek bu sergide karikatür sanatçıları, insan olma sanatını, mizahi bir tarzla gözler önüne seriyor.

İzmir heykel ve resim müzesinde sergilenen bu eserlere katılanlara katılmaya dair dijital bir sertifika verildi ve seçilmiş eserler, dijital katalogda yer aldı.

Tebrizli karikatür sanatçıları Davud Dildar ve Nida Tenhayi Mukaddem, ulusal ve uluslararsı festivallerde birçok defa ödül kazanmayı başarmıştır.

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