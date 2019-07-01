Musevi: Avrupa, INSTEX’i uygulamak için 7 Temmuz tarihine kadar eyleme geçmeli

Musevi, Tahran’da yaptığı açıklamada, İNSTEX ile ilgili belirtilen hususların İran ve İran halkının istekleri doğrultusunda olmadığını, bu hususta istişarelerin devam ettiğini, İran’ın mesajlarının Avrupalılara iletildiğini ve 10 günlük süre zarfında fiili adım atmalarının mümkün olabileceğini söyledi.

Musevi, İran’ın Avrupa’ya daha ikna edici ve tatminkar adımlar atmasını beklediğini ifade eden Musevi

Bu durumda İran’ın KOEP çerçevesinde azalttığı taahhütlerini telafi edilebileceğini

Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarifi İran’ın zenginleştirilmiş Uranyum miktarının 300 kg’i geçtiğini söyledi.

Zairf yaptığı acıkmada AB’nin INSTEX’i operasyonel hale getirmesini Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmek için ön eylem olduğunu belirterek, Ortak Komisyon Toplantısı sonrası da Avrupalıların yaptıklarını yetersiz olduğunu ve İran’ın da daha önce ilan ettiği programı doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın KOEP’ten yararlanmasının sağlanması ve KOEP’e dengenin geri getirilmesi için KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini iki ay süre ile azaltacağını bildirdi.

Ruhani bu doğrultuda AB’ye taahhütlerini yerine getirmesi için iki aylık süre verileceğini taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda İran’ın yeniden eski duruma döneceğini, getirilmemesi durumunda yeniden bazı taahhütlerin askıya alınacağını bildirdi.

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2012