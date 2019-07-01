Zarif: İran 300 kg zenginleşmiş uranyum sınırını geçti

Zairf yaptığı acıkmada AB’nin INSTEX’i operasyonel hale getirmesini Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmek için ön eylem olduğunu belirterek, Ortak Komisyon Toplantısı sonrası da Avrupalıların yaptıklarını yetersiz olduğunu ve İran’ın da daha önce ilan ettiği programı doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

INSTEX’i uygulamak için Amerika’nın Avrupa’ya ambargo uygulaması durumunda ne olacağına dair soruyu yanıtlayan Zarif, bu sorunun Avrupalıların sorunu olduğunu kendilerinin bu sorunu çözmeleri gerektiğini belirtti.

Zarif, Avrupalıların Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekildiğinde 11 taahhüt verdiklerini INSTEX’in onlardan hiç biri olmadığını belki o taahhütlerin uygulanması için bir ön çalışma olduğunu söyledi.

Zarif, İran’ın Avrupa ülkelerinin yaptıklarının sonuçlarını görerek kararını vereceğini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın KOEP’ten yararlanmasının sağlanması ve KOEP’e dengenin geri getirilmesi için KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini iki ay süre ile azaltacağını bildirdi.

Ruhani bu doğrultuda AB’ye taahhütlerini yerine getirmesi için iki aylık süre verileceğini taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda İran’ın yeniden eski duruma döneceğini, getirilmemesi durumunda yeniden bazı taahhütlerin askıya alınacağını bildirdi.

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2012