Persepolis, Asya'nın en iyi takımıdır

Persepolis'e yeni teknik direktör olarak atanan Arjantinli Gabriel Humberto Calderón, 'Tüm tarafları selamlıyorum. Persepolis taraflarının yanında olduğum için çok mutluyum. Persepolis dünyanın en iyi üç takımından biridir. Umarım bu takımın başarısı benim teknik direktörlük dönemimde de devam eder' diye konuştu.

'Persepolis gibi harika bir ekiple çalışmaya başladığım için çok mutluyum' diyen Calderón, 'Bu takımın çok tarafları var. Persepolis Asya'da ve dünyada en iyi taraflara sahip ve son dönemde üç kez şampiyon oldu. Asya'da ikinci sırada yer aldı ve şimdi İran'ın en iyi takımıdır' ifadesini kullandı.

İlk şampiyonluğun zor olduğu, ancak ikinci şampiyonluğa ulaşmanın daha zor olduğuna değinen Calderón, 'Persepolis 3 kez şampiyon oldu ve benimle 4. şampiyonluğunu kutlayacağız. Biz şampiyonluk istiyoruz. Çok fazla motivasyonum var çünkü harika bir kulüpteyim. İyi bir ekibim var ve en iyi taraftarlar bizimle. Söz veriyorum elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Persepolis takdire şayan bir performans sergileyecek' diye ekledi.

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