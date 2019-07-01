İran, Şelemçe-Basra demiryolu hattının yapımının başlamasına hazır olduğunu bildirdi

İran-Irak-Suriye Üçlü Taşımacılık İşbirliği Toplantısı'nda konuşan İran Demiyorlları Genel Müdürü Said Resuli, bu toplantının üç ülke arasındaki demiryolları ulaşım ve iletişiminin artması için İran'da düzenlendiğini belirtti.

17 kilometre uzunluğundaki Hürremşehir-Şelemçe demiyolu hattının 2011 yılında açılışının yapıldığına dikkati çeken Resuli, Şelemçe-Basra demiryolu hattının başta IŞİD'ın Irak'a saldırısı olmak üzere çeşitli nedenlerle durdurulduğunu dile getirdi.

Geri kalan 33 kilometrelik hattın yapımın tamamlanması ile Hürremşehr demiryolunun Irak demiryolları ağına bağlanacağına değinen İran Demiyolları Genel Müdürü Resuli, hattın inşasının bitmesi ile İran ve Ortadoğu arasında büyük ticari ve yolcu taşımacılığı yapılacağını ifade etti.

İran ve Irak toplantının sonunda bu projenin önümüzdeki 3 ay içinde faaliyete başlaması üzerine mutabık kaldı.

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