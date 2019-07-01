Barış kuşları İran'a döndü

İran'ın barış mesajını dünyaya iletmek amacıyla geçtiğimiz yıl başkent Tahran'ın doğusunda bulunan Simnan ilinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin huzurunda serbest bırakılan bu iki barış kuşu, dünyanın dört bir yanına İran ve İranlıların barışsever bir toplum olduğunu bütün dünya kamuyouna göstermek amacıyla gönderildi.

Dün İtalyan turist Francesco Testa ve Alman turist Karin Maria Zimermermann tarafından İran'a geri getirilen barış kuşları, Simnan'da Paj isimli sivil toplum kuruluşu tarafından ve Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin işbirliği işe İran'ın zengin kültürünü tanıtmak ve İran halkının barışsever olduğu mesajını iletmek amacıyla geçtiğimiz yılın sonbaharında dünyanın dört bir yanına gönderilmişti.

Bu kuşlar birkaç yılın ardından yeniden İran'a dönüyor ve yabancı turistlerin İran'ı gezmeyi teşvik etmesi için büyük rol oynuyor.

Son aylarda bu kuşlardan birçoğu ABD ve Fransa gibi ülkelerden İran'a geri gelmişlerdir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489