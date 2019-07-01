İran'dan 11 üniversite Times'in 'Altın Çağ' listesinde yer aldı

IRNA'ya konuşan Urmiye Üniversitesi Rektörü Rahim Hüb Naki, Urmiye Üniversitesi'nin bu listede 201-205 bazında kendine yer bulduğunu bildirdi.

Açıklanan bu listenin en son üniversite sıralaması olduğuna dikkati çeken Hüb Naki, 'Bu listede 1945-1967 yılları arasında yer alan üniversitelere yer verilmiştir' diye konuştu.

Times Yüksek Öğretim Kuruluşu'nun yayınladığı 2019 yılı 'Altın Çağ' listesinde Urmiye Üniversitesi'nin yanı sıra İran'dan Emir Kebir Teknik Üniversitesi, Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi, Şehid Beheşti Üniversitesi, Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi, Meşhed Firdevsi Üniversitesi, El-Zehra Üniversitesi, Tebriz Üniversitesi, İsfahan Üniversitesi ve Şiraz Üniversitesi yer alıyor.

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