Irak yeni Savunma Bakanı'ndan İran'la ilişkilerin gelişmesine vurgu

IŞİD terör örgütü ile mücadelede Irak'ın yanında saf tutan ülkelerin başında İran'ın geldiğine işaret eden Şimri, İran'ı terörle mücadeledeki rolünden dolayı takdir etti.

İran ve Irak'ın iki dost ve kardeş ülke olarak birbirinin yanında yer aldığını bildiren Irak'ın yeni Savunma Bakanı Şimri, İran, Rusya, Irak ve Suriye ile terörle mücadele için dörtlü bilgi paylaşım mekanizması kurduklarını açıkladı.

Bu görüşmede İran'ın Bağdat'taki askeri ataşesi General Muradiyan da yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanı General Hatemi'nin Şimri'ye savunma bakanı olarak seçildiği için tebriklerini sunduğunu ilettiğini belirtti.

Muradiyan ayrıca Irak'la askeri ve savunma işbirliğinin geliştirilmesi için İran'ın hazırlıklı olduğunu aktardı.

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