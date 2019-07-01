Baskılara boyun eğmeyiz

İran'ın içinde bulunduğu duruma değinen Dışişleri Bakanı Zarif, 'ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığı baskılar, ABD'nin güçlü, bizim ise güçsüzlüğümüzden kaynaklanmamaktadır' ifadesini kullandı.

Bu baskıların ABD'nin bölgesel ve uluslararası arenada sürekli İran'a karşı yenilgileri nedeniyle ortaya çıktığının altını çizen Zarif, baskılara asla boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

ABD'nin izole olması ve başarısızlığını gösteren birçok unsurun varlığınba işaret eden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Sın günlerde Çin ve Rusya, aralarındaki ticareti dolar kullanmadan yapmaya karar verdi. Ayrıca İran ve Türkiye arasındaki ticarette geçen yıl dolar kullanımı %35 düşüş gösterdi ve hatta BAE ve Hindistan bile bazı işlem ve muamelelerinde dolaı kullanmama yönünde karar aldı' değerlendirmesinde bulundu.

INSTEX'ın işleyişi ile ilgili de konuian İranlı yetkili, 'INSTEX'ın stratejik değeri, ABD ve en yakın müttefiki yani AB arasında ayrılık oluşturmasıdır' açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran halkı ile saygın bir dille konuşması gerektiğinin altını çizen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'İran son birkaç yılda saygıya karşı saygı ile ve baskıya karşı direnişle davnradığını gözler önüne sermiştir' diye ekledi.

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