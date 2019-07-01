İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarını arttırması nükleer anlaşmanın ihlali anlamına gelmiyor

CNN televizyona mülakat veren Taht-ı Revançı, 'Nükleer Anlaşma'da İran'a bazı taahhütlerini yerine getirmeme izni veren bazı belirgin madeeler vardır. Bizim tam bu anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri uyarınca ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda taahhütlerimizi azaltma hakkımız mevcut' diye konuştu.

İran'ın ilk aşamada 2 taahhüdü belirlediğine işaret eden İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, 'Önümüzdeki 10 gün içinde her hangi bir gelişme olmaması durumunda ikinci aşamaya adım atacağız ve şimdiye kadar da ikinci aşamada yapacaklarımızı açıklamışızdır' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'la müzakere iddialarına değinen Taht-ı Revançı, 'Aslında müzakere masasına dönmesi gereken taraf, ABD'dir. Müzakere ve tehdit apayrı konulardır. Biz bizi korkutmaya ve bize karşı yaptırım uygulayanla müzakere etmeyiz' ifadesini kullandı.

Tehdit ve zorlamanın olduğu müddetçe İran'ın müzakere önerileri gerçek ve yapıcı öneri olarak görmeyeceğinin altını çizen İranlı üst düzey diplomat, 'ABD'nin yapması gerekn ilk işi, müzakere masasına geri dönmesidir. Onlar uluslararası toplumun diğer üyeleri, İran'la müzakere halindeyken, müzakere masasını terketti' ifadesine yer verdi.

Herşeyin ABD'nin kararı ile başladığını vurgulayan Taht-ı Revançı, INSTEX mekanizmasının da başlı başına İran'a yardımcı olmayacağını ve AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için çok geç davrandığını dile getirdi.

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