İran filmleri Asya'dan Avrupa ve Kanada'ya ödül için yarışacak

İranlı yönetmen Emir Ethar Süheyli'nin yönettiği 'lalo okuma töreni' adlı film, Ermenistan'da düzenlenecek Uluslararası Altın Kayısı Fetivali'nde seyirci ile buluşacak.

'lalo okuma töreni' filminde, göçmen bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Uluslararsı Altın Kayısı Fetivali her yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenemektedir.

İran ve Afganistan'ın ortak ürünü olan 'lalo okuma töreni' filminin çekimleri, İran ve Afganistan'da yapılmaktadır.

Diğer İranlı yönetmen Muhsin Purmuhsini'nin 'Balzi' adı kısa animasyonu, Beyrut İnsan Hakları Film Festivali'nde gösterime girecek.

4. Uluslararsı İnsan Hakları Festivali 1-4 Temmuz tarihleri arasında Lübnan'ın başkenti Beyreut'ta düzenelenecektir.

Öte yandan İranlı kadın yönetmen Ronak Caferi'nin yönettiği Sahte aldı film, Kanada'da düzenlenecek Mirror Mountain Film Festivali'nde vizyona girecek.

Uluslararsı Mirror Mountain Film Festivali 26-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

24 Haziran'da Estonya'da başlayan Parno Film Festivali'nde de Yasır Talebi'nin yönettiği 'Bebğim' filmi ödül almaya aday oldu.

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