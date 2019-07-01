1 Temmuz 2019 - 10:18
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News Code 83376177
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İran'dan Filipinler'de yaşanan terör saldırısına kınama

İran'dan Filipinler'de yaşanan terör saldırısına kınama

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler'de yaşanan terör saldırısını kınadıklarını belirterek, Filipinler halkı ile devletine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Filipinler'in güneyinde yaşanan ve onlarca kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Musevi ayrıca Filipinler halkı ile devletine başsağlı dileğinde bulundu.

Birkaç gün önce Filipinler'in güneyinde Julo Adası'nda bir askeri noktaya yapılan terör saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi. IŞİD terör örgütü bu terör saldırısını üstlendi.

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