1 Temmuz 2019 - 10:06
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News Code 83376155
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Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı, İran'ı aktif katılımından dolayı takdir etti

Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı, İran'ı aktif katılımından dolayı takdir etti

Tahran, IRNA- Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas, İran'ın Dünya Parlamentolararası Birliği İcra Kurulu'nda aktif ve etkin katılımını takdir etti.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas, İran'ın bu birlikte gösterdiği performansının etkin olduğunu belirterek, 'İran temsilcisi birliğin çok önemli ve güçlü üyesidir ve çeşitli konularda değerli tavsiyelerde bulunuyor' diye konuştu.

İran ile Dünya Parlamentolararası Birliği arasındaki ilişkilere ve İran'ın birlikteki rolüne değinen Cuevas, 'İran'ın parlamento diplomasisi ve parlamentolararası diyaloglardaki faaliyeti bizim için önemli sayılmaktadır' ifadesini kullandı.

İran'ın diğer önemli aktivitelerinden birinin Uluslararası Hümaniter Hukuk Komitesi'ne üyeliği olduğuna dikkati çeken Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Cuevas, İran temsilciliğinin demokrasi ve ,nsan hakları gibi konularda güzel çaşışmalar yürüttüğünü açıkladı.

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