30 Haziran 2019 - 22:48
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İranlı badmintoncular, bronz madalya kazandı

İranlı badmintoncular, bronz madalya kazandı

Tahran, IRNA- Benin’de düzenlenen Uluslararsı Badminton Yarışmaları’nda İranlı badmintoncu Süreyya Ağayi, tekerlerde ve kendisiyle Semin Abid Hüceste’nin oluşturduğu çiflterde birer bronz madalya kazandılar.

Yarı finalde badmintoncumuz Ağayi, Perulu rakibine yenilerek bronz madalya elde etti ve üçüncü sıraya yerleşti. İran Badminton Takımı da Peru takımına yenilerek bronz madalya kazandı.

Benin Uluslararası Badminton Yarılmaları 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

Fildişi Sahili Uluslrarası Yarışmaları Abidjan’da 3-7 Temmuz tarihleri ararsında, Gana Uluslararası Badminton Yarışmaları Akova’da 18-21 Temmuz tarihleri aarsında ve Nijerya Uluslararsı Yarışmaları 24-27 Temmuz tarihleri ararsında Lagos’da düzenlenecek.

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