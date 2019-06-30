INSTEX ilk mali işlemini gerçekleştirmektedir

INSTEX mekanizmasının uygulanmasını memnuniyetle karşıladığını açıklayan Mogherini, 7 AB ülkesinin de bu mekanizmaya katılacağını kaydetti.

28 Haziran’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı, AB Dış Politika Komiseri Mogherini’nin yardımcısı Helga ve İran, Rusya, Fransa, Çin, İngiltere ve Almanya dışişleri bakan yardımcısının katılımıyla gerçekleşti.

İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı başkanlık etti.

İran Mayıs ayında Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının birinci yıl dönümünde KOEP çerçevesindeki bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran 60 günlük süre zarfında diğer taraflardan makul öneriler sunulmadığı takdirde taahhütlerini kademeli olarak azaltacağını bildirmiştir.

INSTEX olarak adlandırılan bu mekanizma, Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından resmi olarak İran ile mali mübadele için kurulmuştur.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları aşmak için faaliyet gösteren INSTEX ambargolara rağmen İran ile ticaretin kolaylaştırılması için faaliyet göstereceği belirtilmektedir.

INSTEX kurumu Fransa'da tescil edildi ve bir Alman bankacı Per Fischer tarafından yönetilecek. Şirkete ortak olan Almanya, Fransa ve İngiltere gelecekte diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu projeye katılmasını ümit ediyor.

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