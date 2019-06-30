Fransız oryantalist, Fars Dil ve Edebiyatı Kurumu onursal üyesi oldu

İran'ın Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bilim Örgütü (UNESCO) misyonu ve ülkenin Paris'teki kültürel bağlılık ofisinin ortaklaşa düzenlediği törende, Fars Dil ve Edebiyatı Kurumu onursal üyeliği Charles-Henri de Fouchécour'a verildi.

Törene UNESCO’da çok sayıda Fars dili uzmanı, profesör, oryantalist, büyükelçi ve Farsça konuşan ülkelerin yetkilileri katıldı.

1925'te Fas'ta doğan De Fouchécour, çocukluk yıllarında Cezayir, Tunus ve Fransa'nın Lyon kentlerinde Arapça ve dini metinler öğrendi. Ardından Ulusal Dil Dilleri ve Uygarlıkları Enstitüsünde Farsça öğrenen De Fouchecour, 1978'de Abstracta Iranica'yı kurarak, İranlı şairler Hafız ve Şems Tebrizi şiirlerini çevirdi.

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