Nükleer anlaşma sonrası İran ve Avusturya arasında dinamik ve aktif ekonomik ilişkiler kurulmuştur

İRNA’ya özel röportaj veren İran’ın Viyana Büyükelçisi Mevlayi, nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra, İran-Avusturya Ortak Ekonomik Komisyonu’nun yeniden canlandığını ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin yol haritası konusunda beş yıllık bir anlaşma imzalandığını ifade etti.

Etkili teknolojiler ve maden, altyapı ve taşımacılık, ticaret, küçük ve orta ölçekli şirketler, çevre, su kaynakları yönetimi, turizm ve akademik işbirliği ile enerji gibi farklı alanlarda İran ve Avusturya’nın işbirliği anlaşmaları imzaladıklarına dikkati çeken İranlı büyükelçi, bu anlaşmaların sayısının 30’u geçtiğini belirtti.

Devlete ait ekonomiden ayrı olarak, özel sektörün söz konusu süre zarfında iki ülke arasındaki ekonomik, endüstriyel ve ticari ilişkilerin genişlemesine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Mevlayi, İran ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilerin hacminden memnuniyet duyduklarını ve 2018'de İran-Avusturya ticaretinin bir önceki yılın rakamlarına göre %60 büyüme göstererek, 725 milyon euronun üzerine çıktığını açıkladı.

İki ülke arasında kültürel ve akademik ilişkilerin güçlü olduğunun altını çizen İranlı büyükelçi, Avusturya’nın akademik alanda İran’ın dört ana müttefikinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

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