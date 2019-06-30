INSTEX'in uygulanması gerekli ama yetersiz

Aylar süren çalışmaların ardından yürürlüğe giren INSTEX, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin Yardımcısı Alman diplomat Helga Schmid'in açıkladığına göre dün ilk mali işlemini gerçekleştirdi.

28 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı, İran tarafından bu toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın belirttiğine göre, İran'ın taleplerine yerine getirme noktasından çok uzak olmasına rağmen, ileri bir adım olarak görülebilir.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, INSTEX ile ilgili yaptığı açıklamada, 'INSTEX olağan ve yapay bir mekanizma olursa, kabul etmeyiz ve belirlenen sürede ikinci adımı (nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerin bir kısmının bir kez daha düşürülmesi) kesin olarak atarız. INSTEX'in işlevine bakacağız ve bunun zamanlaması da bizim için önem arzediyor' dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı da New York'ta gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu mekanizmanın yeterli olmadığını ifade ederek, 'Bence INSTEX şimdiki durumda yeterli değildir. Parasız bu mekanizma, benzinsiz güzel bir arayaba benziyor' diye konuştu.

INSTEX'in operasyonel hale gelmesine İran tarafından çok sıcak bakılmasa da AB ve Rusya bu adıma sıcak baktıklarını ve Avusturya, Belçika, Finalndiya, Hollanda, Slovenya, İspanya ve İsveç'dan oluşan 7 AB ülkesi açıkladıkları ortak deklarasyonda, nükleer anlaşmayı desteklediklerini, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın INSTEX aracılığıyla İran'la ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması için işbirliği yapacaklarını duyurdu.

İranlı yetkililer ve özellikle İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili endişe duyarak, AB'nin yaptıklarının yeterli olmadığını ve INSTEX'in çalışma alanının genişlemesi gerektiğini vurguluyor.

İranlı üst düzey diplomatlar daha önce de yaptıkları açıklamada, INSTEX veya diğer her hangi bir mali mekanizmanın İran'ın çıkarlarını ve ekonomik ve ticari ihtiyaçlarını temin etmesi durumnda İran tarafından kabullenileceğini belirtmiş durumda. Böylece İran, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya yönelik sonraki adımı konusunda, AB'ye ne kırmızı ve ne yeşil ışık yakmış ve INSTEX ve nükleer anlaşmanın geleceğine dair mantık ve ihtiyatlı adım atmaktadır.

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