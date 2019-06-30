İran işçi kafilesi İspanya'ya gitti

42 ülkeden 3 bin spocunun katılımıyla 2 Temmuz'da İspanya'da başlayacak 6. Dünya İşçi ve Amatör Spor Müsabakaları 7 Temmuz'da sona erecek.

İran kafilesi 9 spor dalında 16 takım olarak 139 sporcu ile bu müsabakalara katıldı.

İran işçi kadın takımı altetizm, judo, masa tenisi ve petank dalında, erkek takımı da altetizm, judo, masa tenisi, petank, karate, plaj voleybolu, plaj güreşi, grekomen güreşi ve yüzme dalında yarışmalarda mücadele edecek.

2015 yılında İtalya'da düzenlenen 4. Dünya İşçi Müsabakalarında İranlı sporcular 21 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak 9. sırada yer aldı.

2017 yılında da Letonya’da düzenlenen 5. Dünya İşçi Müsabakaları'nda İran 35 altın, 15 gümüş ve 13 bronz ve toplam 64 madalya elde etti.

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