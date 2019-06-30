İranlı karikatür sanatçısı Çin Karikatür Yarışmalarının birincisi seçildi

Akıllı Şehir temasi ile düzenlenen 9. Uluslararası Jiaxing Karikatür Yarışması'na İran'dan karikatür sanatçıları Muhammedsalih Rezmhüseyni, Mahmud Nazari, Said Sadıki, Şehram Rızayi, Abbas Naseri, Ekber Turabpur, Hamed Murtezevi Alevi, Vahid Celalet ve Yelda Haşiminejad katıldı. Rezmhüseyni yarışmalarda üstün yeteneğini sergileyerek birinci seçildi.

1959 Kirman doğumlu Rezmhüseyni, İran'ın köklü sanayi kuruluşlarından Serçeşme Bakır İşletmeleri'nde memur olarak çalışmaktadır.

Daha önce Türkiye, İtalya, Rusya, Hırvatistan ve Güney Kore gibi ülkelerde düzenlenen saygın karikatür yarışmalarına katılan Kirmanlı sanatçı, birçok ödülle ülkeye dönmüştür.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489